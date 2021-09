V prometni nesreči poškodovani štirje Pakistanci, eden umrl

Maribor/Gorišnica, 17. septembra - Mariborski policisti so danes v okolici Velikega Okiča skušali ustaviti voznika, ki je nezakonito prevažal devet Pakistancev. Voznik se na znak policije ni ustavil, ampak je z vožnjo nadaljeval. V ovinku je nato zapeljal z vozišča po pobočju in trčil. Pet potnikov so odpeljali v bolnišnico, eden od njih je umrl, so sporočili.