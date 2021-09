Slovo evropskega prvaka v balvanih že drugi dan SP v Moskvi

Moskva, 17. septembra - V Moskvi so znani vsi polfinalisti preizkušnje v balvanih na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju. Za slovensko odpravo so se kvalifikacije razpletle s petimi uvrstitvami v polfinale. Med polfinalisti pa ni aktualnega evropskega prvaka Jerneja Kruderja in olimpijke Mie Krampl.