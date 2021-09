Pahor ob 70-letnici Doma starejših Rakičan pohvalil njihov visok delež cepljenih

Murska Sobota, 17. septembra - Predsednik republike Borut Pahor se je danes udeležil svečane prireditve ob 70-letnici Doma starejših Rakičan. V nagovoru je pohvalil predvsem podatek o precepljenosti stanovalk in stanovalcev doma, zdravstvenega osebja in zaposlenih, ki je 93-odstoten, so sporočili iz predsednikovega urada.