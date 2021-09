Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje domnevno politizacijo policije, oblikovala nabor vabljenih na zaslišanja

Ljubljana, 17. septembra - Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje domnevno politizacijo policije, je danes sprejela dokazni sklep, v katerem je opredelila nabor ljudi, ki jih bodo povabili na zaslišanje. Na njem so aktualni in nekdanji vodstveni kadri policije, med politiki pa tudi notranji minister Aleš Hojs in premier Janez Janša, je dejal predsednik komisije Rudi Medved.