Delnice na ljubljanski borzi ta teden večinoma navzdol

Ljubljana, 17. septembra - Indeks SBI TOP je ta teden izgubil 0,54 odstotka in se ustavil pri 1162,68 točke. Večina delnic se je pocenila, na vrednosti so pridobile delnice Krke, Cinkarne Celje in NLB. Med blue chipi so se v tednu dni najbolj pocenile delnice Intereurope, ki jih prihodnji teden ne bo več v omenjenem indeksu. Skupni promet je dosegel 5,09 milijona evrov.