Odbor DZ za zdravstvo s strokovnjaki pozval k cepljenju

Ljubljana, 17. septembra - Člani odbora DZ za zdravstvo so danes razpravljali o pomenu precepljenosti v boju z novim koronavirusom. S strokovnjaki so državljane pozvali k cepljenju, za katerega se sicer od pogoja PCT odloča vse več ljudi. Med njimi veliko mladih, zato so danes poudarili vprašanje, kako doseči tudi starejše in ranljive. Opozicija poudarja odgovornost vlade.