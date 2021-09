Bruselj s predlogom o ribolovnih možnostih v Sredozemskem in Črnem morju

Ljubljana, 17. septembra - Evropska komisija je danes sprejela predlog o ribolovnih možnostih v Sredozemskem in Črnem morju za leto 2022. Kot je ob tem dejal komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius, je trajnostno upravljanje ribištva v vseh morskih bazenih EU zaveza in odgovornost. Čeprav se stanje izboljšuje, še nismo na trajnostni ravni, je dodal.