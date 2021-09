Koprski policisti obravnavajo 25-letnega prevoznika migrantov

Koper, 17. septembra - Policisti so v četrtek na hitri cesti pri Kopru ustavili vozilo, v katerem je 25-letni voznik iz Ljubljane nezakonito prevažal devet državljanov Pakistana. Voznik je vozilo zaustavil na vozišču in skušal pobegniti, ob tem pa pozabil potegniti ročno zavoro, zato je vozilo z odprtimi vrati trčilo v službeno vozilo policije, so sporočili s PU Koper.