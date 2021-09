Ljubljana, 17. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti več zastojev. Med Ljubljano in Logatcem proti Kopru zamuda znaša približno pol ure. Na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano pa zaradi zastoja zamuda znaša skoraj eno uro.

Med razcepom Srmin in Črnim Kalom je zastoj proti Ljubljani, občasno zapirajo predor Dekani. Za predorom je okvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu.

Na hitri cesti skozi Maribor je zaradi prometne nesreče oviran promet med pokritim vkopom Maribor vzhod in priključkom Maribor vzhod proti Mariboru.

Zaradi nesreče je pri Fali zaprta regionalna cesta Ruše - Puščava.

Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Arja vas - Velenje - Slovenj Gradec, v križišču za Dobrno in pri Hudi luknji, promet urejen izmenično enosmerno.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji pet kilometrov dolg zastoj. Za voznike, namenjene proti Kranjski Gori, je možen izvoz Jesenice vzhod.

Na primorski avtocesti je zastoj med Brezovico in Logatcem proti Kopru, zamuda približno 45 minut.

Zastoji v obe smeri so tudi na regionalni cesti Logatec - Vrhnika - Brezovica - Ljubljana.

Zaradi popoldanske konice je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč povečan promet.

Predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri zaradi miniranja na avstrijski strani.

Zaradi okvare je na gorenjski avtocesti oviran promet med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce proti Jesenicam.

Na mejnih prehodih s Hrvaško ponekod nastajajo zastoji. Preverite razmere na mejah, preden se odpravite na pot. Na mejnem prehodu Jelšane vozniki osebnih vozil za vstop v državo čakajo več kot dve uri. Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila enourna čakalna doba pri vstopu, pri izstopu pa čakajo do dve uri. Tovorna vozila pri vstopu čakajo uro in pol, pri izstopu pa eno uro. Na mejnem prehodu Obrežje osebna vozila pri izstopu iz Slovenije čakajo do pol ure.

V soboto bo zaradi odprtja prenovljenega Starega Velenja zapora ceste cel dan zaprta cesta skozi Staro Velenje in novi trg v Starem Velenju.

V Ljubljani poteka obnova Celovške ceste. Dela bodo potekala v več fazah med severno obvoznico in predorom Šentvid, najprej proti Medvodam, zaprt bo en prometni pas. V času prometnih konic so možni zastoji.

Na primorski avtocesti je na priključku Vrhnika zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana/zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

Po večini Slovenije močno dežuje, napovedane so krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Hitrost prilagodite razmeram, povečajte varnostno razdaljo in ročno prižgite luči. Ponekod je lahko večja količina vode na cesti, zato vozite previdno!

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si