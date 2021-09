Ministrica Jaklitscheva na proslavi 30. obletnice slovenske osamosvojitve v Clevelandu

Na dogodku je ministrica zbrane tudi nagovorila. Pred tem se je ministrica srečala s poslovneži, s clevelandskimi politiki in škofom slovenskega porekla, z županom Clevelanda Frankom Jacksonom, obiskala je tudi slovensko hranilniško-zavarovalniško ustanovo AMLA.

Na pogovoru s poslovneži so razpravljali o možnostih in izzivih tesnejšega poslovnega povezovanja med ZDA in Slovenijo. Možnosti naj bi bile velike, sodelovanje pa bi koristilo tako slovenski skupnosti kot Sloveniji.

Ministrica se je nato pogovarjala s predstavnikoma slovenske radijske oddaje Pesmi in melodije iz naše lepe Slovenije in časopisa Slovenski ameriški časi (Slovenian American Times).

Sledil je obisk Slovenske dobrodelne zveze (American Mutual Life Association - AMLA), kjer je ministrico sprejel njen predsednik Tim Perčič. Ustanova je lani praznovala 110. obletnico ustanovitve. Pri svojem delovanju je vedno pozorna tudi do slovenske skupnosti in podpira številne dejavnosti. Lani so svoje člane pozvali, da v čast obletnice naredijo 110 dobrih del.

Na delovnem kosilu se je ministrica srečala s tremi politiki slovenskega rodu. Kenny Yuko je član senata zvezne države Ohio, Michael Polensek je clevelandski mestni svetnik z najdaljšim stažem vse od leta 1977, nekdanji mestni svetnik Joe Cimperman pa je predsednik neprofitne organizacije Global Cleveland, ki skrbi za mednarodno povezovanje mesta. Sogovorniki so izrazili izjemno spoštovanje in občudovanje vsestranskega napredka Slovenije od osamosvojitve naprej.

V rotundi mestne hiše Clevelanda nad katero te dni v času praznovanja slovenske kulture in dediščine ob 30. obletnici osamosvojitve pod naslovom Slovenski dnevi plapola slovenska zastava, se je ministrica srečala z županom Frankom Jacksonom, ki zaključuje svoj četrti mandat na položaju, ki ga zaseda od leta 2005. Jackson je v svojih letih na položaju zelo podpiral slovensko skupnost v mestu in okolici.

Generalna konzulka Alenka Jerak je organizirala slovesnost v počastitev 30-letnice slovenske osamosvojitve. Kulturnemu programu, v katerem so sodelovali moška zasedba Fantje na vasi in kvartet klarinetov, je sledila podelitev številnih proklamacij ameriških oblasti, ministrica pa je ob koncu svojega svečanega nagovora Jacksonu podelila posebno priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Priznanje sta prejela tudi AMLA in Global Cleveland ob 10. obletnici delovanja ustanove. Ministrica, ki jo med obiskom spremlja veleposlanik Tone Kajzer, župan ter Joe Cimperman so skupaj prerezali trak za odprtje razstave Tehniškega muzeja Slovenije Mi in oni brez meja (Us and Them without Frontiers). Razstava govori o pomembnih ameriških Slovencih, ki so s svojim delovanjem in ugledom zaznamovali povezavo med državama.

Potekala je tudi predstavitev slovenske kulinarike v luči vloge Slovenije kot evropske gastronomske regije. Ministrica bo po Clevelandu in okolici z obiskom pri ameriških Slovencih nadaljevala še v New Yorku, Indianapolisu, Milwaukeeju ter Jolietu in Lemontu v bližini Chicaga.