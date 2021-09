Raziskava: Po brexitu višje carine za britanska podjetja in potrošnike

London, 19. septembra - Britanska podjetja in potrošniki morajo po izstopu iz EU plačevati 42 odstotkov več v carin na blago, kažejo izsledki nedavno objavljene raziskave računovodske skupine UHY Hacker Young. Kot so navedli, se je od 1. januarja do 31. julija ta številka povečala na rekordnih 2,2 milijarde funtov (okoli 2,6 milijarde evrov).