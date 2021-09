Društvo novinarjev Slovenije razpisalo nagrade Čuvaj/Watchdog za leto 2021

Ljubljana, 17. septembra - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je razpisalo nagrade Čuvaj/Watchdog za leto 2021. Za štiri razpisane nagrade se lahko potegujejo novinarska dela, objavljena od septembra lani do 17. septembra letos. Nagrajence bosta določili posebni skupini. Rok za predložitev kandidatur in izborov poteče 18. oktobra, so sporočili iz DNS.