V SD in Levici od ministra Hojsa pričakujejo opravičilo

Ljubljana, 17. septembra - V SD in Levici so se odzvali na obtožbe ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, da so vpleteni v nasilje, ki je izbruhnilo na sredinem protestu. Kakršnokoli vpletenost v proteste v obeh strankah zanikajo, od Hojsa pa pričakujejo javno opravičilo. Ob tem še poudarjajo, da so edina pot iz trenutnega stanja v državi čim prejšnje volitve.