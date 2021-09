Občina Osilnica in ministrstvo blizu dogovora o usodi nedokončanega doma za starejše

Osilnica, 18. septembra - Občina Osilnica in predstavniki ministrstva za delo so se v četrtek sestali na sestanku glede usode nedokončanega doma za starejše v Osilnici. Kot je za STA povedala županja Alenka Kovač, so na sestanku dosegli pomemben premik in so blizu dogovora. Pogodbo bi morda lahko podpisali že prihodnji teden.