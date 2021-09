Slovenski etnografski muzej odpira razstavo razglednic pesnika Aleša Debeljaka

Ljubljana, 17. septembra - Slovenski etnografski muzej (SEM) ob 18. uri odpira razstavo Saj grem samo mimo: Mozaik razglednic in prijateljstev Aleša Debeljaka. Razstava je muzejska nadgradnja predstavitve razglednic Debeljaka v knjigi Saj grem samo mimo, ki jo je uredila Erica Johnson Debeljak in je izšla leta 2018 pri Mladinski knjigi. Razstava bo na ogled do 13. februarja.