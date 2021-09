Triglav napolnil mrežo Drave

Ljubljana, 17. septembra - Nogometaši Triglava, vodilne ekipe 2. SNL, so na prvi tekmi 8. kroga šestič zmagali. In to zelo prepričljivo, domačo Dravo so ugnali kar s 6:2 (3:1). Tim Matič in Albin Ahmetaj sta dosegla po dva gola, enega sta prispevala Matic Kopač in Andrej Pavlović. Za Dravo sta bila strelca Simon Rogina in Maj Penič.