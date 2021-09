Pogoj PCT na bencinskih servisih izjema le za osebe v tranzitu

Ljubljana, 17. septembra - Med izjeme obveznega izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) na bencinskih servisih so uvrščene zgolj osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje za oskrbo na bencinskih servisih, so za STA potrdili na ministrstvu za gospodarstvo.