Ministrstvo s prošnjo cepilnim centrom, naj cepijo tudi ta konec tedna

Ljubljana/Trebnje/Kamnik/Celje/Maribor/Koper/Kranj, 17. septembra - Ministrstvo za zdravje je na četrtkovem sestanku vodstva zdravstvenih domov in bolnišnic prosilo, da cepilne centre odprejo tudi ta konec tedna, je za STA potrdila direktorica ZD Trebnje Vera Rozman. Kljub kratkemu času za organizacijo pa so se v bolnišnicah in zdravstvenih domovih uspeli organizirati, saj številni sporočajo termine cepljenja.