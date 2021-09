V Mini teatru glasbeno-odrska priredba Kovačičevih Zgodb s panjskih končnic

Ljubljana, 18. septembra - V Mini teatru bo drevi premiera predstave Zgodbe s panjskih končnic, ki je nastala po motivih istoimenske knjige Lojzeta Kovačiča. Avtorski projekt Petre Govc prinaša šest zgodb. Prepleten je z glasbenimi, poetičnimi in koreografskimi vložki, ki so avtorska dela šestih sodelujočih glasbenikov in glasbenic.