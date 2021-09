Gospodarstveniki na Mosu za manj birokratizacije in več povezovanja

Celje, 17. septembra - Gospodarstveniki so na današnjem omizju, ki so ga pripravili v okviru sejma Mos v Celju, govorili o spodbudah gospodarstvu. Udeleženci omizja so se zavzeli za zmanjšanje birokratizacije ter ocenili, da bi se bilo treba pri prijavah na različne razpise še bolj povezovati z raziskovalnimi ustanovami.