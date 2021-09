Država podpisala pogodbo za podporo naložbe BSH Hišni aparati

Celje, 17. septembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je danes z direktorjema BSH Hišni aparati Boštjanom Gorjupom in Matijo Petrinom podpisal pogodbo o dodelitvi subvencije v višini 7,7 milijona evrov. Z njo bo država podprla naložbo v nakup novih strojev in opreme družbe.