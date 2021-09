Svet NIJZ o spremembah statuta ponovno prihodnji četrtek

Ljubljana, 17. septembra - Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se je na četrtkovi seji seznanil s spremembami akta o ustanovitvi NIJZ in predlaganimi spremembami statuta. Po predstavitvi vsebine je sledila razprava, člani sveta pa so sklenili, da za obravnavo predlaganih sprememb statuta skličejo dodatno sejo čez en teden, so na NIJZ pojasnili za STA.