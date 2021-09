Slovenci v soboto v boj za novo kolajno

Ljubljana, 17. septembra - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v soboto ob 17.30 igrala za novo odličje. V polfinalu evropskega prvenstva se bo v Katovicah pomerila z gostiteljico Poljsko in si še drugič zaporedoma in tretjič na zadnjih štirih prvenstvih skušala priigrati uvrstitev v veliki finale. V drugem polfinalu sta Srbija in Italija.