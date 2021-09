OECD: Bogate države z malo napredka pri financiranju boja proti podnebnim spremembam

Pariz, 17. septembra - Bogate države so naredile malo napredka pri izpolnjevanju zaveze o zagotovitvi 100 milijard dolarjev letno revnejšim državam za boj proti podnebnim spremembam, ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Leta 2019 so države v razvoju, ki nosijo največje breme podnebnih sprememb, prejele 79,6 milijarde dolarjev.