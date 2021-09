V Mariboru pripravljajo strategijo trženja turizma do leta 2027

Maribor, 18. septembra - Mariborska občina je začela pripravljati strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje med leti 2022 in 2027. Pripravo vodi Regionalna razvojna agencija Podravje-Maribor, z njo pa želijo izdelati jedrnat in ciljno usmerjen dokument, ki bo predstavljal strateške usmeritve z ukrepi za trajnostni razvoj turizma.