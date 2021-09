Društvo Bralna značka Slovenije ob dnevu zlatih knjig prvošolcem razdelilo 25.500 slikanic

Ljubljana, 17. septembra - Ob dnevu zlatih knjig, ki ga v Sloveniji obeležujemo danes, so pri Društvu Bralna značka Slovenije - ZPMS letos skupaj s podjetjem Hofer, drugimi podporniki in Javno agencijo za knjigo RS pripravili in razdelili 25.500 darilnih slikanic Ponikalnice Miroslava Košute za vse prvošolce v Sloveniji ter slovenske otroke zunaj slovenskih meja.