Projekt Living Castles s tednom odprtih vrat

Murska Sobota, 20. septembra - V okviru projekta Living Castles, ki povezuje sedem gradov in dvorcev v Sloveniji in na Hrvaškem, so minuli teden pripravili teden odprtih vrat, ki je v te gradove privabil obiskovalce vseh starosti. Ob tem so v Dvorcu Rakičan pri Murski Soboti na novinarski konferenci predstavili tudi svoje projektne dosežke.