V sektorju IKT se je povečalo število zaposlenih in samozaposlenih

Ljubljana, 18. septembra - Sektor IKT je v času pandemije covida-19 zelo zaželen. Leta 2020 ga je sestavljalo 9038 podjetij, kar je tri odstotke več kot leto prej. Prav tako se je za tri odstotke povečalo število zaposlenih in samozaposlenih, in sicer na 29.985. Zaposleni so ustvarili za 4547 milijonov evrov prihodka in 1795 milijonov evrov dodane vrednosti.