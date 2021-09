Turistično in športno ponudbo na Ravnah dopolnil doživljajski park

Ravne na Koroškem, 19. septembra - Na Ravnah na Koroškem so minuli teden odprli doživljajski park Poseka, ki predstavlja nadgradnjo turistične in športne ponudbe v občini. Park, elementi katerega so povečini narejeni iz slovenskega lesa, je občina uredila s podporo sredstev iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Naložba je stala 91.000 evrov.