V Novi Gorici danes terenska vaja množične nesreče Amok 2021

Nova Gorica, 18. septembra - V prostorih Zdravstvenega doma Nova Gorica in njegovi bližnji okolici bo danes med 10. in 14. uro potekala terenska vaja masovne nesreče Amok 2021. Amok dogodek je izjemen varnostni pojav, ko eden ali več storilcev brezciljno ali sistematično ubijejo ali poškodujejo eno ali več oseb, so sporočili iz novogoriške občine.