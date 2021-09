Začenja se osrednji del festivala Sound Walk City, prelude

Ljubljana, 18. septembra - Začenja se osrednji del festivala zvočnih sprehodov, performansov in zvočnih del Sound Walk City, prelude. Na sporedu bo pet zvočnih sprehodov slovenskih in tujih umetnic, odprtje novega zvočnega dela za galerijo Steklenik, mednarodna, interaktivna delavnica in aktualno predavanje Jasmine Založnik z naslovom Pobeg iz pospešene realnosti.