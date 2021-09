Hrvaška poslanka slovenskega rodu o pomenu popisa za obstoj Slovencev na Hrvaškem

Na Hrvaškem se je v ponedeljek začel popis prebivalstva, ki bo potekal do 17. oktobra. Do 26. septembra bo potekal prvi digitalni popis prebivalstva, ko bodo državljani lahko sami vpisali svoje podatke preko spleta. V drugi fazi, med 27. septembrom in 17. oktobrom, bodo preostale prebivalce obiskali popisovalci.

Glede na to da popis prebivalstva pri 17. vprašanju o narodnosti ne zahteva posebne obrazložitve, je pomembno, da vsi tisti, ki imajo občutek slovenske narodnosti ali imajo oziroma so imeli nekoga v Sloveniji, "ta občutek osvetlijo in se zazrejo vase ter iskreno odgovorijo na vprašanje", je za STA povedala Antolić Vupora, ki je tudi predstavnica slovenske nacionalne manjšine v varaždinski županiji, kjer je imela danes na to temo tudi novinarsko konferenco.

Kot je poudarila, bodo namreč Slovenci na Hrvaškem na ta način svojim vnukom zagotovili vsaj enake pravice, kot jih ima slovenska manjšina na Hrvaškem danes. Izpostavila je predvsem pravico do pouka slovenskega jezika in kulture v hrvaških šolah, pa tudi udeležbo predstavnikov slovenske manjšine v organih lokalne in regionalne samouprave. "Pomagajte izginjajoči manjšini, da obstane," je dejala in opozorila, da mnogi ne ločujejo narodnosti od državljanstva.

Na Hrvaškem je bilo ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2011 10.517 Slovencev, medtem ko se je ob popisu leta 1991 za Slovence opredelilo 22.376 državljanov, na popisu leta 2001 pa 13.713. Antolić Vupora pričakuje, da bo letošnji popis prebivalstva pokazal še manjše število Slovencev.

Meni, da se je število Slovencev na Hrvaškem zmanjšalo takoj po osamosvojitvi držav, ker je veliko Slovencev želelo rešiti svoj status v državi, v kateri živijo, in so se opredelili kot Hrvati. Poleg tega so se opredelili kot Hrvati, ker je bila zaradi vojne ogrožena hrvaška celovitost in so pomagali pri obrambi Hrvaške. "Če so takrat lahko vzeli puško, naj zdaj vzamejo pero, naj pomagajo obstoju Slovencev na Hrvaškem in se opredelijo kot Slovenci," je še dejala.

Ocenila je, da bi se tudi slovenska kulturna društva na Hrvaškem morala javno bolj angažirati glede opredelitve Slovencev v popisu prebivalstva.