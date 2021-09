Orban: Madžarska bo vztrajala v EU

Budimpešta, 17. septembra - Madžarski premier Viktor Orban je danes dejal, da bo kljub številnim konfliktom z Brusljem Madžarska do zadnjega vztrajala v EU, glede na to, da ji članstvo v uniji omogoča dostop do skupnega trga. "Če bi EU kdaj prenehala obstajati, bomo med zadnjimi v EU," je dejal Orban v rednem tedenskem pogovoru za madžarski radio.