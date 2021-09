Krek: Ob takem trendu konec septembra po 2000 okužb na dan

Ljubljana, 17. septembra - Če se bo trenutni trend naraščanja števila okužb nadaljeval, lahko do konca septembra pričakujemo do 2000 potrjenih okužb z novim koronavirusom na dan, je danes napovedal direktor NIJZ Milan Krek. Konec septembra se pričakuje, da bo med 120 in 150 zasedenih intenzivnih postelj s covidnimi bolniki. Vrh epidemije se pričakuje sredi oktobra.