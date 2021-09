Ptujski policisti izsledili voznika po pobegu s kraja nesreče

Ptuj, 17. septembra - Voznik osebnega avtomobila je v četrtek v Novi vasi pri Ptuju trčil v drug osebni avtomobil, nato pa pobegnil s kraja nesreče. Ptujski policisti so ga danes okoli 1. ure izsledili na Ptuju. Voznik in sopotnik sta se med postopkom nedostojno vedla, vpila in žalila policiste, zato so oba pridržali do streznitve, so sporočili s policije.