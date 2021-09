Ob večjih količinah padavin povečana nevarnost zemeljskih plazov

Ljubljana/Pivka, 17. septembra - Ob napovedanih večjih količinah padavin, te so minulo noč zajele vso državo, Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano nevarnost pojavljanja zemeljskih plazov v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, lahko tudi drugje. Tudi Arso je zaradi dežja za južno polovico države izdal oranžno vremensko opozorilo. Meteorne vode ponekod povzročajo težave.

Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci območij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na zastajanje vode, so opozorili na Geološkem zavodu Slovenije.

Slovenijo je po nadpovprečno toplem vremenu doslej v septembru in daljšem sušnem obdobju zajelo deževje, pri čemer so možne nevihte z močnimi nalivi. Zaradi tega je Agencije RS za okolje (Arso) za danes dopoldne za južno polovico države izdala oranžno vremensko opozorilo.

Meteorne vode ponekod že povzročajo težave. Zjutraj je v naselju Kal v občini Pivka meteorna voda zalila jašek na dvorišču. Okoli 100 litrov vode so iz jaška prečrpali tamkajšnji gasilci, navaja center za obveščanje.

Padavine bodo po napovedih vremenoslovcev proti večeru ponehale, v soboto pa bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Deževje se nato spet obeta v nedeljo, ko bo po napovedih oblačno s padavinami, več dežja bo v zahodni in južni Sloveniji, ob morju bodo tudi nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami.