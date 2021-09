V Kinu Šiška že peti Šiška Open

Ljubljana, 17. septembra - V Kinu Šiška se bo popoldne začel dan urbanega dogajanja in glasbe Šiška Open 2021, ki ga že peto leto pripravljajo v sodelovanju z različnimi kulturnimi in mladinskimi organizacijami zlasti za najmlajše in mlade, pa tudi za malo starejše obiskovalce. Dogodki bodo potekali ne glede na vreme, pred ali v Kinu Šiška, pravijo organizatorji.