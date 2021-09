Na Brežiškem dobili kotiček za oddajo še delujočih naprav

Brežice, 19. septembra - V zbirnem centru Komunale Brežice na Borštu pri Cerkljah ob Krki so v četrtek odprli kotiček za oddajo še delujočih naprav. Tam je možno oddati še uporabne pralne in pomivalne stroje, pečice, štedilnike, hladilnike, zamrzovalnike, orodje za dom in vrt, male gospodinjske naprave, avdio-video in različno elektronsko opremo ter druge tovrstne naprave.