Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 17. septembra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu trgovanja obarvali zeleno in so na dobri poti k tedenskim dobičkom. Vlagatelje so v dobro voljo med drugim spravile novice z Otoka, kjer razmišljajo, da bi nekoliko zrahljali omejitve v letalskem prometu, poročajo tuje tiskovne agencije.