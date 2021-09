Med nagrajenci novega evropskega Bauhausa tudi slovenska hiša brez odpadkov

Bruselj, 17. septembra - Evropska komisija je razglasila dobitnike nagrad novega evropskega Bauhausa, ki jih podeljujejo dobrim praksam in konceptom, ki ponazarjajo trajnostnost, estetiko in vključenost. Nagrade so podelili tudi vzhajajočim zvezdam novega Bauhausa, kjer je v kategoriji stavbe, prenovljene v duhu krožnosti, zmagala slovenska Hiša brez odpadkov (zero waste).