Kitajski astronavti po treh mesecih na vesoljski postaji pristali na Zemlji

Peking, 17. septembra - S kitajske vesoljske postaje Tiangong so se danes na Zemljo po treh mesecih vrnili trije kitajski astronavti. V kapsuli so pristali v puščavi Gobi na severu Kitajske, to pa je bila najdaljša kitajska vesoljska misija s posadko doslej, poročajo tuje tiskovne agencije.