Vreme: Oblačno s padavinami

Ljubljana, 17. septembra - Danes bo oblačno s padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami z močnejšimi nalivi. Proti večeru bodo padavine večinoma ponehale, oblaki se bodo trgali. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo delno zjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno in večinoma brez padavin. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do sredine dneva bodo predvsem v južni polovici Slovenije še možni krajevno močni nalivi.

Obeti: V nedeljo bo oblačno s padavinami, več dežja bo v zahodni in južni Sloveniji. Ob morju bodo tudi nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje, vremenska fronta se pomika prek naših krajev. V višinah se nad nami še zadržuje razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ob severnem Jadranu tudi nevihtami. Proti večeru se bo od severozahoda jasnilo. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v sosednjih pokrajinah Italije in ob severnem Jadranu bodo krajevne plohe.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv sprva obremenilen. Veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave, ki se bodo kazale kot povečan notranji nemir, razdražljivost in utrujenost. V petek popoldne bo vremenska obremenitev popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.