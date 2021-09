Policisti kmalu po ropu v Žerjavu prijela osumljena storilca

Črna na Koroškem, 17. septembra - Policisti policijske postaje Ravne na Koroškem so v četrtek kmalu po ropu izsledili 18- in 28-letna moška, ki sta osumljena ropa bencinskega servisa v Žerjavu v občini Črna na Koroškem. Policisti bodo oba s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.