V Domu sv. Jožefa četrta uprizoritev Velikega odra sveta

Celje, 17. septembra - V Domu sv. Jožefa Celje bo nocoj četrta uprizoritev več kot 300 let starega dela španskega misleca Pedra Calderona de la Barce Veliki oder sveta. Drama je vsa živa in sodobna, čeprav ima že častitljivo starost. In prav čas ter večna sodobnost literarnega dela sta tista preizkusna kamna, ob katerih spoznamo pravo vrednost umetnine, so zapisali domu.