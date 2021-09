Mladina o povezavah Janeza Janše (17. 9.)

Ljubljana, 17. septembra - Grega Repovž v komentarju Je šlo za poskus podkupovanja? piše o razkritju povezav med družinami Janša, Marčič in Dimnik. Avtor piše, da novica, da je bil na jahti nekega podjetnika, ne bi bila novica, če ne bi sam tako vztrajno slikal nekega drugega, skromnega Janeza Janše, in ves čas kazal s prstom na druge. To je patetično in dvolično.