Newyorške borze končale neenotno

New York, 16. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Po ocenah finančnih analitikov med vlagatelji ostajajo skrbi zaradi covida-19 in pričakovanih sprememb v ameriški denarni politiki, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Cena zlata se je znižala, podražila pa se je nafta.