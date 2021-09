Počivalšku na kongresu SMC mandat za dogovor o združevanju, povezovanju in sodelovanju

Celje, 16. septembra - Delegati današnjega kongresa SMC v Celju so prvaku stranke Zdravku Počivalšku podelili mandat za dogovor o združevanju, povezovanju in sodelovanju s sorodnimi strankami. Sprejeli so tudi manifest in programska izhodišča ter dobili pripombe, s katerimi bodo izhodišča dopolnili. Na Počivalškov predlog so izvolili 10 novih članov sveta stranke.