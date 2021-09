Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 9.)

Ljubljana, 16. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o protestu na ljubljanskem Trgu republike, kjer so se zbrali nasprotniki uvajanja pogoja PCT in o tem, da se je sprevrgel v nasilni izgred. Policija je zato uporabila solzivec in vodni top. Poročale so tudi o odzivih in o večjem zanimanju za cepljenje po uvedbi pogoja PCT v večino javnega življenja.