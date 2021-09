Mariborska občina do polletja realizirala tretjino načrtovanih odhodkov

Maribor, 16. septembra - Mariborski mestni svetniki so na današnji seji obravnavali poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju letošnjega leta. V tem času je občina realizirala 52,5 milijona evrov oziroma 37 odstotkov načrtovanih prihodkov, medtem ko so na strani odhodkov do konca junija porabili 54 milijonov evrov oziroma slabo tretjino predvidenih za letos.