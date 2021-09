Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Dva kilometra dolg zastoj je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča je tudi na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano, na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod.

Oviran promet je na podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru ter na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, zaradi okvara vozila. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru ter na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Novem mestu.

Na mejnem prehodu Gruškovje morajo vozniki osebnih in tovornih vozil za vstop v državo čakati eno do dve uri. Približno eno uro pa pri vstopu v državo čakajo tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje.

V Ljubljani poteka obnova Celovške ceste. Dela bodo potekala v več fazah med severno obvoznico in predorom Šentvid, najprej proti Medvodam. Zaprt bo en prometni pas. V času prometnih konic so možni zastoji.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je speljan preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

Danes in jutri so za večji del Slovenije napovedane krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Hitrost prilagodite razmeram, povečajte varnostno razdaljo in ročno prižgite luči.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si